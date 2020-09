Porgy and Bess

THE GERSHWINS®’ PORGY AND BESS® by George Gershwin, DuBose and Dorothy Heyward and Ira Gershwin, Oper in drei Akten (1935), Musik von George Gershwin, Libretto von Edwin DuBose Heyward nach dem Schauspiel "Porgy" von Edwin & Dorothy DuBose Heyward. Gesangstexte von Edwin & Dorothy DuBose Heyward und Ira Gershwin. In englischer Sprache mit deutschen Übertiteln