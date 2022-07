Nazide Aylin, Maya Hakvoort und Missy May: Music of Bond

Wer kennt ihn nicht? „The Man With The Golden Gun“ und „The License To Kill!“ Mindestens genauso berühmt und legendär wie 007 sind auch die Songs, die so unverwechselbar wie jeder einzelne Agentenklassiker sind. Tauchen Sie in die Filmmusik der letzten 50 Jahre ein, mit den Musical- und Pop Diva’s Nazide Aylin, Maya Hakvoort und Missy May als „Bondgirls“.

Melodien wie „Diamonds are forever“, „Goldfinger“, „Licence to kill“, „Skyfall“ und viele mehr, werden von der großartigen Band mit Florian Nentwich (Klavier), Paul Hondl (Bass) und Christian Stolz (Schlagzeug) zu neuem Leben erweckt. Verbringen Sie einen Abend voller Glanz, Anmut und Faszination.