Hier ist ein Mensch - Die Peter-Alexander-Gala

Musicalsänger und Schau­spieler Nik Raspotnik ist mit über 100 Auftritten im Jahr der erfolgreichste Peter Alexander Darstel­ler im deutschen Sprach­raum. In seiner Paraderolle als „Peter der Große“ entführt er Sie in in die guten, alten Zeiten.

Lassen Sie sich verzaubern von unvergesslichen Liedern wie „Im Weißen Rössl“, „Ich zähle täglich meine Sorgen“, „Delilah“, „Das kleine Beisl“ und vielen mehr. Beste Unterhaltung ist garantiert!