Göttin in Weiß

Weißenkirchen im Jahr 1900. Auf einem Kongress in der Wachau sollen die bedeutendsten Ärzte ihrer Zeit darüber entscheiden, ob Frauen in der Donaumonarchie künftig Medizin studieren dürfen. Der Ausgang der Abstimmung hängt vom einzigen noch unentschlossenen Arzt ab: Alexander Rollett. Dieser weiß weder, dass seine Tochter einen Plan ausgeheckt hat, um ihn dafür zu gewinnen, noch, dass der Leibarzt des Ministerpräsidenten nicht einmal Bestechung und Erpressung scheut, um ihn dagegen aufzubringen. Intrigen, Herzenswirrwarr und Verstrickungen spitzen sich zu und kulminieren in einem komödiantischen Feuerwerk.

„Göttin in weiß“ von Florentina Hofbauer, mit Musiktexten von Peter Hofbauer, verspricht Lachtränen zu wunderschönen Melodien im traumhaften Ambiente des Teisenhoferhofs. Mit:

Reinhard Nowak, Ulli Fessl, Stephan Paryla-Raky, Katrin Fuchs, Anna Sophie Krenn, Doris Richter-Bieber, Leila Strahl, Tony Bieber, Dieter Hörmann und Marcel-Philip Kraml Regie: Marcus Strahl

Bühne: Martin Gesslbauer

Kostüm: Christine Zauchinger

Musikalische Leitung: Elena Gertcheva

Arrangements: Vladimir Kiradjiev