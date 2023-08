Maker*Camp 2023 - Kreativ durch den Sommer

Kreativ durch den Sommer – produktiv in die Zukunft. Das Maker*Camp im techLAB, dem Maker*Space im Technischen Museum Wien, bietet den idealen Rahmen für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren, um sich im Designen, Tüfteln, Coden und Maken auszuprobieren! Im Zentrum des 5-tägigen Camps steht die eigene Idee und das eigene Projekt.

Auf dem Weg bis zur Umsetzung wird der Umgang mit verschiedenen Programmen und unterschiedlichen Geräten – wie 3D-Drucker, Lasercutter und Schneideplotter – erlernt.

Dabei wird gezeigt und erfahrbar gemacht, welche Möglichkeiten diese modernen, digitalen Fertigungsgeräte jetzt und in Zukunft bieten.

Am Ende der Woche erhalten die Jugendlichen eine Teilnahmebestätigung, in welcher die neuen Fähigkeiten beschrieben sind.

Mit diesen neuen Skills sind sie bestens vorbereitet, um das techLAB auch während der regulären Öffnungszeiten (Do–Fr 14:00–17:30 Uhr) weiter zu nutzen.

Ein Team aus erfahrenen Betreuer_innen begleitet die Gruppe durch das Programm.

Für Jugendliche & Erwachsene 12–16 Jahre

Fragen richten Sie bitte an camp@tmw.at

Covid-19

Das Maker*CAMP kann nur vorbehaltlich bzw. entsprechend der in der Campwoche geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und organisatorischen Möglichkeiten dafür stattfinden.

Organisatorische Details

- Mo–Fr, tägliches Programm von 09:00–13:00 Uhr, Dauer: 4 Stunden

- Betreuung durch drei erfahrene und geschulte Explainer_innen

- Gruppengröße: 15

- Unter 19 Jahren € 190,00