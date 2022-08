LogoRobo – Robotik ganz nah

Robotik und „Künstliche Intelligenz“ sind in unserem Alltag präsent, oft ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Roboter lachen von Plakaten, „spielen“ in Filmen, helfen uns oder nehmen uns Entscheidungen ab. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wie funktioniert „KI“? Können Roboter denken wie Menschen?