GUNKL - So und anders...

Das neue Programm! ...eine abendfüllende Abschweifung. Es gibt verschiedene Arten von Unterschieden; es gibt quantitative und qualitative Unterschiede. Bei quantitativen Unterschieden geht es um „Mehr oder Weniger“, und bei qualitativen Unterschieden geht es gleich einmal um „Anders“.

Und der Unterschied zwischen diesen Unterschieden ist qualitativ. Also 1:0 für qualitative Unterschiede. Aber qualitative Unterschiede werden oft einmal quantitativ hergestellt; da wird etwas solange mehr, bis es nicht nur mehr ist sondern grund-sätzlich anders. Also 1:1.Ob man das als einen Hinweis für Gerechtigkeit im Universum sieht oder nicht, hängt vermutlich davon ab, wie oft man schon Gerechtigkeit dringend gebraucht hat. Günther Paal alias GUNKL ist der „Philosoph unter den Kabarettisten“ und ist, so ganz nebenbei, auch ein großartiger Musiker.

Für diese Veranstaltung gibt es KEINEN Online Verkauf. Tickets können persönlich im Info-Point im Alten Rathaus, Hauptplatz 1-3, oder an der Kassa im Stadttheater 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn gekauft werden.

Öffnungszeiten Info Point: Mo-Fr 09:00 - 13:00 u. 13:30 - 18:00 Uhr und Sa 09:00 - 13:00 Uhr.

