Klettermaus und die anderen Tiere im Hackebackewald

Friedliches Zusammenleben ist nirgendwo einfach, leider auch nicht im Hackebackewald. Da müssen Regeln her, die für alle verbindlich sind, denn sonst könnte es sein, dass die Starken die Schwachen bedrohen.

Der Hackebackewald bildet eine Welt im Kleinen ab. Da wohnen Tiere, die so unterschiedlich sind wie wir Menschen. Augustin Wildhase ist arbeitsam, umsichtig und ein wenig ängstlich. Klaus Klettermaus ist von ganz anderem Wesen. Er ist ein verspielter Künstler, der am liebsten dichtet und singt. Familie Bär ist freundlich und gütig. Und auch die Eichhörnchen sind eigentlich gutmütig. Michel, der Fuchs aber ist ein Räuber: gefährlich, aggressiv und immer hungrig. Als Großmutter Waldmaus dann auch noch beinahe gefressen wird, kommt Augustin ins Grübeln. So kann es nicht weitergehen, denn ein Leben in ständiger Angst ist kein Leben. Und so kommt es, dass Maus, Hase und Bär alle Waldbewohner*innen zu einer großen Versammlung rufen, um ein wirklich wichtiges Gesetz zu beschließen, das Gesetz vom Frieden unter den Tieren. Damit aber auch Michel, der Fuchs sich daran halten kann, muss er erst eine Erfahrung machen, die seinen Charakter verändert …

Die Fabel über die Tiere im Hackebackewald stammt aus der Feder des berühmten und mehrfach ausgezeichneten norwegischen Kinderbuchautors, Illustrators und Komponisten Thorbjørn Egner (1912-1990). Seit der erfolgreichen Uraufführung 1962 in Kopenhagen wurde es in Skandinavien immer wieder aufgenommen. Mit der Erstaufführung 1968 in Bremen begann dann der Siegeszug der Klettermaus auch im deutschsprachigen Raum.

Wir bringen das bezaubernde Märchenspiel mit ausdrucksstarken Puppen auf die Bühne. Regie führt Christoph Levermann, der bereits 2017 an unserem Haus als Puppenspieler mit dem Hund Toto in Der Zauberer von Oz zum Publikumsliebling avancierte.

Kindermusical von Thorbjørn Egner / Musik von Christian Hartmann und Thorbjørn Egner / Deutsch von Mona/Bernd Hausstein und Monika Sperr

Dauer: ca. 1 Stunde, 30 Minuten (keine Pause)

Besetzung

Musikalische Leitung

Michael Spassov

Regie

Christoph Levermann

Bühne, Kostüme und Puppendesign

Jonathan Gentilhomme

Dramaturgie

Sylvia Brandl

Puppenspiel

Anna Charlotte Menzel

Franziska Dittrich

Daniil Shchapov

N.N.

Schauspiel

Alexander Sehan

Musiker*innen

N.N.