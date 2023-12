Wie viel Lug und Betrug hält die »glückliche Ehe« eines bürgerlichen Paares aus? Und ist wirklich glücklich, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist? Für das Libretto von Johann Strauß’ Meisteroperette bearbeiteten Karl Haffner und Richard Genée ein Lustspiel des französischen Autorenduos Meilhac und Halévy – denen die Opernwelt neben etlichen Offenbachiaden auch das Libretto zu Carmen zu verdanken hat –, das wiederum zurückging auf einen eher unbedeutenden Schwank des Leipziger Dichters Roderich Benedix.

Ausreichend Köche, wie man meinen könnte, um den Brei ordentlich zu verderben. Doch heraus kam ein wirkungsvolles Libretto voller Sprachwitz, das nicht nur der Musik genügend Raum lässt, sondern wie in kaum einem anderen Werk des Musiktheaters die Musik als eigentlichen Handlungsträger zwingend macht.

Komische Operette in drei Akten von Johann Strauß / Text von Karl Haffner und Richard Genée nach der Komödie »Le Réveillon« von Ludovic Halévy und Henri Meilhac / Kooperation mit dem Theater Bonn

Seit der Uraufführung am Ostersonntag des Jahres 1874 im Theater an der Wien führt Die Fledermaus die Aufführungsstatistiken der Theater an – wobei die Erfolgskurve an unterschiedlichen Orten unterschiedlich schnell anstieg. Während die Uraufführungsproduktion von 1874 bis 1888 »nur« knapp zweihundertmal gespielt wurde, sah das Berliner Publikum das Stück im gleichen Zeitraum in dreihundert Vorstellungen. Mit der Aufführung an der Oper Hamburg im Jahre 1894 erklomm Die Fledermaus erstmals auch die Bühne eines »echten« Opernhauses – und ist bis heute die einzige Operette, die auch an so elitären Häusern wie Covent Garden oder der Met regelmäßig gespielt wird.

Besetzung

Musikalische Leitung - Nicholas Milton

Regie - Aron Stiehl

Choreographie - Bärbel Stenzenberger

Bühne und Kostüme - Okarina Peter, Timo Dentler

Choreinstudierung - Günter Wallner

Dramaturgie - Markus Hänsel, Gabriel von Eisenstein, Johannes Mertes

Rosalinde - Cornelia Horak, Maria Perlt-Gärtner

Frank, Gefängnisdirektor - Daniel Ohlenschläger

Prinz Orlofsky - Melissa Zgouridi

Alfred, Gesangslehrer - Roman Payer

Dr. Falke, Notar - Giorgos Kanaris

Adele, Kammermädchen - Marie Heeschen

Ida - Odette Brenninkmeijer

Frosch, Gerichtsdiener - Christoph Wagner-Trenkwitz

u. a.

Tanzensemble

Chor des Stadttheaters Klagenfurt

Kärntner Sinfonieorchester