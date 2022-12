Fragen über Fragen wirft Eduard Künneke in seinem wohl berühmtesten Werk, der 1921 in Berlin uraufgeführten Operette Der Vetter aus Dingsda, auf. Wird Julias geliebter Roderich aus der Ferne zurückkehren und sein Heiratsversprechen einlösen? Ist der Appetit Josef »Josse« Kuhbrodts zu stillen? Wie zuverlässig ist der Mond als Liebesbote? Und: Wo liegt eigentlich Dingsda?

Die Ehe, so dichten es die Librettisten, ist eine Mausefalle: »Hinein kommt manch einer, doch raus kommt da keiner, denn nur nach innen geht die Tür.« Und dennoch versuchen alle auf Schloss de Weert, sich oder jemand anderen zu verheiraten. Da wäre einmal Julia, die davon träumt, endlich ihren geliebten Vetter Roderich zu ehelichen, der seit sieben Jahren in Batavia weilt. Währenddessen wirbt der spießig-vertrottelte Landratssohn Egon von Wildenhagen um sie. Josse seinerseits möchte Julia mit seinem Neffen August Kuhbrodt verkuppeln, um ihr Erbe wenigstens in der Familie zu halten. Von diesem Plan hält Julia allerdings schon allein aufgrund des Namens ihres potentiellen Angetrauten gar nichts. Und dann ist da noch Julias gewitzte Freundin Hannchen, die fünf Minuten nach seiner Ankunft den Heiratsantrag eines geheimnisvollen Fremden annimmt.

Unbändige Glückswut, pfiffiger Witz und melancholische Träumerei gehen in Künnekes rasanter Verwechslungskomödie Hand in Hand. Im schwungvollen Tempo von Tango und Foxtrott, begleitet von der klanglichen Fülle eines spätromantischen Orchesters, streben die Figuren der Handlung nach ihrem ganz individuellen Glück: sei es in der Liebe, im Reichtum – oder doch in der Ehe?

Operette in drei Akten von Eduard Künneke / Text von Herman Haller und Rideamus nach einem Lustspiel von Max Kempner-Hochstädt

Besetzung

Musikalische Leitung

Michael Spassov

Regie

Andrea Schwalbach

Bühne und Kostüme

Frank Philipp Schlößmann

Choreographie

Rachele Pedrocchi

Dramaturgie

Markus Hänsel

Julia De Weert

Rinnat Moriah

Hannchen

Martina Fender

Josef Kuhbrodt

Christoph Wagner-Trenkwitz

Wilhelmine Kuhbrodt

Odette Brenninkmeijer

Egon von Wildhagen

Matthias Störmer

Erster Fremder (August Kuhbrodt)

Roman Payer

Zweiter Fremder (Roderich De Weert)

Erwin Belakowitsch

u. a.

Kärntner Sinfonieorchester