Musical in zwei Akten / Musik und Liedtexte von Irving Berlin / Libretto von Herbert und Dorothy Fields / Deutsche Übersetzung von Hauke Jensen

Eine junge Frau dringt in eine sogenannte Männerdomäne vor, macht Furore – und begräbt am Ende ihre Talente, um die Ehe mit ihrem ehemaligen Konkurrenten zu ermöglichen. So recht passt dieser dramaturgische Spannungsbogen aus den 1940er Jahren nicht mehr in die Zeit, doch er hält uns bei allem heiteren Schwung der Musik auch im Jahre 2022 den Spiegel vor: Haben sich die Verhältnisse seither wirklich verändert? Oder fordert die Gesellschaft noch viel zu oft dieses weibliche Opfer?

Es ist eine wahre Geschichte, die dem amerikanischen Schlagerkomponisten Irving Berlin 1946 den Stoff zu seinem weltberühmten Musical Annie Get Your Gun lieferte. Die schießtüchtige und kratzbürstige amerikanische Farmerstochter Annie Oakley – sie lebte von 1860 bis 1926 – forderte den berühmten Zirkus-Scharfschützen Frank Butler zum Wettschießen heraus, besiegte und heiratete ihn schließlich.

Buffalo Bill, Häuptling Sitting Bull, spektakuläre Wettschießen – mit der Klagenfurter Erstaufführung von Annie Get Your Gun kommt der Wilde Westen auf die Bühne des Stadttheaters. Der musikalische Autodidakt Irving Berlin war ein begnadeter Songwriter, schrieb über 1000 Songs und viele, wie beispielsweise White Christmas, avancierten zu unsterblichen Evergreens. Kein Wunder also, dass auch sein erfolgreichstes Broadwaymusical mit sechs Welthits aufwarten kann. Mit Buffalo Bills und Frank Butlers Song There’s No Business Like Show Business bescherte er der amerikanischen Unterhaltungsindustrie sogar eine Art Branchen-Hymne.

Die namhafte Regisseurin und Choreografin Pascale-Sabine Chevroton kommt das erste Mal an unser Haus und wird die spannende Romanze zwischen den zwei konkurrierenden Wildwest-Show-Kunstschützen in Szene setzen.