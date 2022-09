Andy Lee Lang & The Spirit

Die erfolgreichste österreichische Weihnachtsshow aller Zeiten wurde einer "Frischzellen-Kur" unterzogen. Das Rad wird nicht neu erfunden, aber es werden neue Reifen aufgezogen :-)

"American Christmas" wird ein würdiger Nachfolger von "Rockin´ Christmas" sein und viele neue Songs in bisher ungehörten Versionen enthalten. Andy´s erfrischende Neuinterpretationen von "Alltime Favourite Christmas Standards" werden für eine einzigartige, schwungvolle Weihnachtsstimmung sorgen. Von Rock´n Roll bis zum Blues, von Pop bis zu gefühlvollen Balladen spannt sich der musikalische Bogen dieser Weihnachts-Show. Auch die großen amerikanischen Weihnachts-Klassiker wie "Rudolph the Red Nosed Reindeer", "Winter Wonderland" oder "White Christmas" finden in der neuen Show ihren Platz.