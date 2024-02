TITANIC - The Musical

Maury Yestons Musical aus dem Jahr 1997 heimste bei der Uraufführung stolze 5 Tonys ein und zeichnet die bewegenden Schicksale der Menschen an Bord des Unglücks-Passagierschiffs behutsam und detailgetreu nach. Unter den vielen Protagonist*innen finden sich viele historische Figuren wie Kapitän E. J. Smith, Schiffseigner Bruce Ismay, Konstrukteur Thomas Andrews, Heizer Frederick Barrett, Funker Harold Bride und die Erstklassenpassagiere Isidor Straus, J. J. Astor und Benjamin Guggenheim.

Badener Erstaufführung!

„Bist du ein Traum, Titanic?“

Besetzung

Musikalische Leitung - N.N.

Inszenierung - Leonard C. Prinsloo

Bühne - Carlos Santos,

Kostüme - Natascha Maraval

Choreografie - Leonard Prinsloo

Kapitän E. J. Smith - Artur Ortens

Thomas Andrews, Konstrukteur und Erbauer - Martin Berger

Bruce Ismay - Reinwald Kranner

Frederick Barrett, Heizer / Guggenheim, Passagier 1. Klasse - Robert Marx

Harold Bride, Funker / John Thayer, Passagier 1. Klasse / Passagier 3. Klasse / Band Leader Wallace Hartley - Sebastian Brummer

Jim Farrell, Passagier 3. Klasse / Steward / Mr. Bell / Latimer, Passagier 1. Klasse - Stefan Bleiberschnig

Kate McGowan, Passagier 3. Klasse / Stewardess / Charlotte Drake Cordoza - Missy May

Alice Beane, Passagier 2. Klasse / Passagier 3. Klasse - Verena Barth-Jurca

Edgar Beane / Passagier 2. Klasse / Passagier 3. Klasse - Beppo Binder

Isidor Straus, Passagier 1. Klasse - Darius Merstein-MacLeod

Ida Straus, Passagier 1. Klasse / Passagier 3. Klasse - Luzia Nistler

Henry Etches, 1. Klasse Chefsteward - René Rumpold

Frederick Fleet, Ausguck / George Widener, Passagier 1. Klasse / Carlson / Stoker / Passagier 3. Klasse / DaMico (Tanz) - Malcolm Henry

Charles Clarke / Steward / Passagier 2. Klasse - Matthias Trattner

Caroline Neville, Passagier 2. Klasse / Stewardess Hutchinson / Madame Aubert - Anetta Szabó

William Murdoch, 1. Offizier / Kontrabassspieler - Florian Resetarits

Charles Lightoller, Offizier / J.J. Astor, Passagier 1. Klasse / Passagier 3. Klasse - Michael Konicek

Bellboy / Kellner in 1. und 3. Klasse / Stoker - Jonas Zeiler

Kate Murphy, Passagier 3. Klasse / Stewardess / Mrs. Widener, Passagier 1. Klasse / DaMico (Tanz) - Rebecca Soumagné

Kate Mullins, Passagier 3. Klasse / Stewardess Robinson / Madeleine Astor Passagier 1. Klasse - Beate Korntner

Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden

Änderungen vorbehalten!