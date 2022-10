Fünf Tony Awards erhielt das Musical NINE 1982, das auf Federico Fellinis Film „8 1/2“ basiert. Nach einer fulminanten konzertanten Version im Sommer 2021 kommt nun erstmals das Musical selbst zur österreichischen Erstaufführung.

Musical nach dem Film „8 1/2“ von Federico Fellini

Buch von Arthur Kopit, Musik und Liedtexte von Maury Yeston

Adaption aus dem Italienischen von Mario Fratti

Deutsche Übersetzung von Wolfgang Adenberg

Österreichische Erstaufführung

Handlung

Der vom Erfolg verwöhnte Drehbuchautor und Filmregisseur Guido Contini musste einige Niederlagen einstecken: Neben den persönlichen Problemen des Womanizers waren seine letzten Filme allesamt Misserfolge. Seiner einstmals reichen Kreativität beraubt und durch seine zahlreichen Liebschaften innerlich zerrissen, gerät er in eine Midlife-Crisis. Als er in dieser angeschlagenen Situation gedrängt wird, einen Film zu machen, gerät er vollends in geistige Verwirrung. Er begibt sich zu einem Kuraufenthalt in ein mondänes venezianisches Bad. Erst die Erscheinung seines neunjährigen Ichs erlöst ihn aus seiner Krise und führt ihn zur Reifung seines Charakters: Er erkennt, dass seine Frau Luisa die wahre Liebe seines Lebens ist.

Über das Muscial

Das Musical, 1982 mit 5 Tonys ausgezeichnet, basiert auf Federico Fellinis bahnbrechendem neorealistischen Spielfilm „8 1/2“ aus dem Jahr 1963.

Besetzung

Musikalische Leitung Andjelko Igrec,

Inszenierung & Choreografie Ramesh Nair,

Bühnenbild Karl Fehringer Judith Leikauf,

Kostüme Friederike Friedrich,

Guido Contini Drew Sarich,

Luisa Contini, seine Frau Milica Jovanović ,

Carla Albanese, seine Geliebte Dorina Garuci,

Claudia Nardi, Schauspielerin Ann Mandrella,

Guidos Mutter Andrea Huber,

Liliane La Fleur, Guidos Produzentin Patricia Nessy,

Stephanie Necrophorus, Kritikerin Wietske van Tongeren,

Mama Maddalena, Chefin der Zimmermädchen / Lady of the Spa Anna Overbeck,

Saraghina, eine Hure Jacqueline Braun,

Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden