Der Sprachwissenschaftler Higgins geht mit seinem Fachkollegen Oberst Pickering eine Wette ein, dass er ein einfaches Blumenmädchen innerhalb von einigen Monaten zu einer feinen Dame der Gesellschaft machen und ihren ordinären Dialekt beseitigen kann. Der eingefleischte Junggeselle, der eigentlich keine Frau an sich heranlassen will, unterliegt nach und nach dem unwiderstehlichen Charme dieser Eliza Doolittle, die im Verlauf der Handlung immer mehr ihre Frau steht und sich nicht mehr herumkommandieren lässt.

Nach Bernard Shaws „Pygmalion“ und dem Film von Gabriel Pascal.

Aufgrund kurzfristiger Terminkollisionen übernimmt Patrizia Unger die Rolle der Eliza Doolittle.

Über das Musical

MY FAIR LADY ist mit Sicherheit der Inbegriff des klassischen Musicals und eines der meistgespielten Stücke aller Zeiten. Das Musical beruht auf dem Schauspiel PYGMALION des irischen Literaturnobelpreisträgers Bernard Shaw.

Frederick Loewe hat für dieses Musical unsterbliche Melodien wie „Wart’s nur ab!“, „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“, „Ich bin gewöhnt an ihr Gesicht“, „Es grünt so grün“, „Weil ich weiß, in der Straße wohnst du“ und „Hei! Heute Morgen mach’ ich Hochzeit!“ geschaffen.

Legendär geworden ist die mit 8 Oscars ausgezeichnete Verfilmung mit Audrey Hepburn als Eliza Doolittle und Rex Harrison als Professor Higgins.

„Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht.“

Besetzung

Musikalische Leitung - Michael Zehetner

Inszenierung - Michael Lakner

Ausstattung - Alexia Redl

Choreographie - Anna Vita

Eliza Doolittle - Patrizia Unger

Henry Higgins, Sprachwissenschaftler - Oliver Baier

Colonel Pickering - Christoph Wagner-Trenkwitz

Colonel Pickering - Gerhard Balluch

Alfred P. Doolittle, ein Müllkutscher - Andreas Steppan

Mrs. Higgins - Chris Lohner

Freddy Eynsford-Hill - Ricardo Baudisch

Mrs. Pearce - Sylvia Rieser

Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden

Änderungen vorbehalten!