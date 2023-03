Mit Johanna Spyris „Heidi“ widmet sich die Regisseurin Aslı Kışlal einem weltberühmten Kinderbuchklassiker, der seit mehr als 140 Jahren Kinder verschiedenster Generationen begeistert. Für Kinder ab 6 Jahren.

HANDLUNG

Das Waisenmädchen Heidi wächst zunächst bei ihrer Tante Dete auf. Als diese eine neue Arbeit annimmt, wird Heidi auf die Alm zu ihrem Großvater, dem einsiedlerischen Alm-Öhi, geschickt. Mit ihrer fröhlichen und lebenslustigen Art heitert sie in kurzer Zeit ihren wortkargen Großvater auf und hilft dem Ziegenhirt Peter bei seiner Arbeit mit den Tieren auf den hohen Bergwiesen. Hier oben genießt sie ein glückliches Leben in der Natur, frei und selbstbestimmt. Als jedoch Heidis Tante sie als Gesellschafterin für die im Rollstuhl sitzende Klara in die Stadt holt, ändert sich Heidis Leben schlagartig. Zwar befreunden sich die beiden unterschiedlichen Mädchen, doch die erdrückenden Regeln und Zwänge, überwacht von Klaras Gouvernante Fräulein Rottenmeier, vertragen sich nicht mit Heidis Freiheitsdrang. Schnell wird klar: Heidi kann nur in den Bergen glücklich werden. Sie darf endlich wieder nach Hause fahren, aber vor ihrer Abreise gelingt es ihr, Klara zu einem großen Abenteuer zu überreden…

ÜBER DAS STÜCK

Nach ihrer erfolgreichen Inszenierung von „Das kleine Gespenst“ in der vergangenen Spielzeit wird Regisseurin Aslı Kışlal mit ihrer Neufassung von „Heidi“ die gewitzte wie nachdenkliche Geschichte über ein starkes Mädchen und ihre erkämpfte Freiheit, über Freundschaft und Konflikte sowie über nette und fiese Erwachsene mit viel Musik auf die Bühne bringen.

Besetzung

Inszenierung Aslı Kışlal,

Bettina Kirmair, Bühne und Kostüme

Uwe Felchle, Musik

Thorben Meißner, Dramaturgie

Caroline Baas

Annette Holzmann

Sven Kaschte

Eren Kavukoğlu