GRÄFIN MARIZA

Operette in drei Akten von Julius Brammer und Alfred Grünwald, Musik von Emmerich Kálmán. In der Meisteroperette Emmerich Kálmáns, GRÄFIN MARIZA, versteckt sich der verarmte Graf Tassilo hinter der Fassade eines Gutsverwalters, worauf die von ihm Angebete, als der Schwindel auffliegt, den Schluss ziehen muss, er sei nur hinter ihrem Vermögen her.