DER NUSSKNACKER

Der Ballettklassiker der Generationen begeistert - in einer berührenden Choreografie von Anna Vita. Wiederaufnahme aufgrund des großen Erfolgs!

Ballet-féerie in zwei Akten und drei Bildern, Musik von Pjotr I. Tschaikowsky

Libretto von Marius Petipa und Iwan Wsewoloschski

Nach E.T.A. Hoffmann und Alexandre Dumas dem Älteren

HANDLUNG

Wer kennt ihn nicht, den hölzernen Kameraden aus E.T.A. Hoffmanns Märchen „Nussknacker und Mausekönig“, der das Mädchen Clara in zauberhafte Fantasiewelten entführt. 1892 konnte die Geschichte erstmals als Ballett im Marinski-Theater in St. Petersburg aufgeführt werden, dank eines Librettos von Marius Petipa und der Komposition von P. I. Tschaikowsky. Seitdem wird das Ballett auf sämtlichen Bühnen der Welt gezeigt.

Die Musik gehört zu den populärsten Werken der Orchesterliteratur und bietet Choreograf*innen und Tänzer*innen reiche Möglichkeiten, ihr Können zu zeigen.

Vor allem zu Weihnachten ist das Ballett eine willkommene Gelegenheit, in eine wunderbare Atmosphäre kindlicher Phantasiewelten einzutauchen.

Natürlich bietet der Stoff, wie so viele Märchen, die Möglichkeit in die Tiefen der Psyche einzudringen und eine Interpretation zu erarbeiten, die modern und heutig ist.

An dieser Produktion tanzen Schüler*innen der "Ballett & Fitness Academy Baden" mit.

Besetzung

Musikalische Leitung Franz Josef Breznik,

Gerhard Nemec, Bühne

Kostüme Friederike Friedrich,

Choreografie Anna Vita,

Clara Karina Gieler,

Fritz/Spanischer Tänzer Yusuf Çöl,

Nussknackerprinz/Pflegevater Daniel Greabu,

Drosselmayer/Nachteule/Lebkuchentanz/Schneeflocke/Blumenwalzer Luca Giaccio,

Nachteule/Arabischer Tanz/großes Kind Patricia Brandao Moura,

Nachteule/Arabischer Tanz/Großes Kind/Schneeflocke/Blumenwalzer Samir Bellido,

Nachteule/Schneeeule/Pflegemutter/großes Kind/Schneeflocke Natalia Bezak,

Nachteule/Schneeeule/Lebkuchentanz/Großes Kind/Schneeflocke/Blumenwalzer Tâmara Dornelas,

Nachteule/Spanischer Tänzer/Russischer Tanz/Großes Kind/Schneeflocke/Blumenwalzer Klauss Luli,

Magdalena Nestler, Nachteule/Lebkuchentanz/Großes Kind/Schneeflocke/Blumenwalzer

Nachteule/Schneeeule/Nonne 1. Bild/Blumenwalzer Maria Penyaz,

Daisuke Sogawa, Nachteule/Spanischer Tänzer/Großes Kind/Schneeflocke/Blumenwalzer

Nonne 1. Bild Katharina Eilenberger,

Verena Halbhuber, Nonne 1. Bild

Nonne 2. Bild/Chinesischer Tanz/Schneeflocke/Blumenwalzer Ran Takahashi,

Alessandro Giachetti, Großes Kind/Blumenwalzer

Blumenwalzer Naomi Uji,

Schüler*innen der Ballett&Fitness Academy Baden: , Kleine Kinder

Vivienne Burger

Paul Eilenberger

Theresa Eilenberger

Mavie Halbhuber

Anna Heissenberger

Tessa Jakovicic

Hannah Kalina

Nayla Neipp

Lena Pleiveisz

Denise Verosta

Orchester und Ballett der Bühne Baden