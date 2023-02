CARMEN ist Leidenschaft pur, CARMEN ist die flirrende Hitze Sevillas – und Natalia Ushakova singt die Titelpartie. Carmen, die ihre Freiheitsliebe mit dem Tod bezahlt, ist eine der herausragenden Opernfiguren des Musiktheaters: Aufgrund der mitreißenden „spanischen“ Rhythmen und der vielen eingängigen Melodien wie der „Habanera“ oder des Auftrittsliedes Escamillos, zählt CARMEN bis zum heutigen Tag zu den populärsten Opernwerken.

Libretto von Henri Meilhac und Ludovic Halévy

Musik von Georges Bizet

In deutscher Sprache

HANDLUNG

Die verführerische selbstbewusste Carmen, die in einer Zigarettenfabrik in Sevilla arbeitet, steht im Mittelpunkt dieser leidenschaftlichen Geschichte. Carmen gewinnt den Sergeant Don José für sich, verliert aber nach und nach das Interesse an ihm und wendet sich dem Stierkämpfer Escamillo zu. In der drückenden Hitze Andalusiens spitzt sich das Drama zwischen Carmen und dem ihr hörigen Don José zu: Wenn er sie nicht haben darf, dann keiner!

Über die Oper

Nach 76 Jahren erlebt diese packende Geschichte ihre Renaissance am Stadttheater, denn zuletzt wurde CARMEN hier 1947 als Gastspiel präsentiert.

Besetzung

Musikalische Leitung Michael Zehetner,

Inszenierung, Bühne Michael Lakner,

Gerhard Nemec, Bühne

Kostüme Mareile von Stritzky,

Choreografie Anna Vita,

Carmen Natalia Ushakova,

Don José, Sergeant Vincent Schirrmacher,

Zuniga, Leutnant Gezim Berisha,

Moralés, Sergeant / Dancairo, Schmuggler Thomas Zisterer,

Escamillo, Stierkämpfer Reinhard Alessandri,

Andres, Sergeant / Remendado, Schmuggler Beppo Binder,

Frasquita, Carmens Freundin Loes Cools,

Mercedes, Carmens Freundin Domenica Radlmaier,

Micaëla, Bauernmädchen Ivana Zdravkova,

Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden