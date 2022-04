BENEFIZKONZERT FÜR DIE UKRAINE

Die Ukraine befindet sich in einer humanitären Katastrophe. Es fehlen Nahrung, Medikamente, Wasser, Not-Unterkünfte – und täglich fliehen Tausende vor Krieg und Not. Die Vertreter*innen, Künstler*innen und Mitarbeiter*innen der Bühne Baden zeigen sich – so wie derzeit die ganze Welt – äußerst betroffen von den Geschehnissen in der Ukraine und dem Leid der Menschen, die vor Ort bzw. auf der Flucht sind.

Deswegen möchte auch die Bühne Baden als Kulturbetrieb einen Beitrag leisten und Spenden sammeln, die den Flüchtlingen in Österreich wie auch den Menschen in der Ukraine zugutekommen sollen. So wollen wir uns in den Reigen jener Kulturbetriebe einreihen, die dafür ein Benefizkonzert ausrichten und setzen hiermit ein klares Zeichen für Hilfsbereitschaft und Solidarität.

Ein Zeichen für den Frieden

Die Solistinnen und Solisten von ANATEVKA, allen voran die beiden Hauptdarsteller Georgij Makazaria und Maya Hakvoort sowie weitere Gäste wie u.a. Reinwald Kranner und Reinhard Alessandri, aber auch die Mitglieder des Orchesters und des Chores der Bühne Baden haben sich bereit erklärt, diesen Abend in das Zeichen des Friedens zu setzen.

Nach dem Motto „Give Peace a Chance“ werden Evergreens wie „Ein bisschen Frieden“, „We Are The World“, „Heal The World“, “Imagine“ und andere wegweisende Hymnen – zum sehnsüchtig herbeigesehnten – Thema FRIEDEN zu hören sein.

Special Guest: Christina Stürmer

Besonders freuen wir uns, dass Christina Stürmer, freundschaftlich mit unserem Haus verbunden, sich nun auch bereit erklärt hat, am Benefizkonzert teilzunehmen. Für dieses karitative Konzert macht die Sängerin sogar eine Ausnahme von ihrer vorübergehenden Auftritts-Pause und kehrt für einen Song mit musikalischer Begleitung auf die Bühne zurück.

Reinerlös für Nachbar in Not und Spenden für Flüchtlinge in Baden

Alle Künstler*innen, Orchestermusiker*innen, Chorist*innen sowie alle weiteren Mitarbeiter*innen dieses Abends verzichten auf ihre Gage. Der Reinerlös aus dem Ticketverkauf geht zur Gänze an die ORF Spendenaktion „Nachbar in Not“. Spenden vor Ort während des Konzerts gehen zugunsten des „Badener Rotary Clubs“, welcher damit Flüchtlinge, die in Baden eine Unterkunft erhalten, unterstützt.

Der Kartenpreis beträgt einheitlich € 50,00.

Besetzung

Musikalische Leitung Franz Josef Breznik,

Musikalische Leitung Andjelko Igrec,

Musikalische Leitung Michael Zehetner,

Christina Stürmer, Special Guest

Solist Reinhard Alessandri,

Solistin Anna Burger,

Solistin Shlomit Butbul,

Solist Josef Forstner,

Solistin Tania Golden,

Solistin Maya Hakvoort,

Solistin Marianna Herzig,

Solist Reinwald Kranner,

Corina Koller, Solistin

Solist Georgij Makazaria,

Solist Artur Ortens,

Solist Florian Resetarits,

Solist Jan Walter,

Solist Thomas Zisterer,

Solist Aliosha Biz,

Orchester und Chor der Bühne Baden