Kálmáns Meisteroperette KAISERIN JOSÉPHINE erzählt den Aufstieg der blutjungen, bettelarmen Joséphine, an der Seite von Napoleon Bonaparte, zur Kaiserin der Franzosen.

Handlung

Diese von Bravourarien für den Tenor nur so strotzende Meisteroperette Kálmáns erzählt die bittersüße Geschichte der blutjungen, bettelarmen Joséphine Beauharnais, in die sich der junge General Napoleon Bonaparte verliebt und die er in Folge heiratet. Zunächst schenkt Joséphine dem galanten Treiben in Paris mehr Beachtung als ihren ehelichen Pflichten. Schließlich steigt sie aber doch als sein Frauenideal an seiner

Seite zur Kaiserin der Franzosen auf.

Über die Operette

Dieses Werk von Emmerich Kálmán wurde 1936 am Zürcher Stadttheater uraufgeführt, kurz bevor er in die USA emigrieren musste.

2018 wurde das Stück anlässlich des 65. Todestages des Komponisten an der Bühne Baden bereits konzertant mit so großem Erfolg präsentiert, dass es nun als szenische Aufführung zu erleben ist.

"Liebe singt ihr Zauberlied."

Operette in acht Bildern von Paul Knepler und Géza Herczeg

Musik von Emmerich Kálmán

Besetzung

Musikalische Leitung Franz Josef Breznik,

Inszenierung & Choreografie Leonard Prinsloo,

Ausstattung Monika Biegler,

Napoleon Bonaparte Vincent Schirrmacher,

Joséphine de Beauharnais Ivana Zdravkova,

Paul Barras Thomas Weissengruber,

Talleyrand / Capitain Calmelet Jan Walter,

Hippolyte Charles Thomas Zisterer,

Therese Tallien Kerstin Grotrian,

Bourriene Beppo Binder,

Juliette Theresa Grabner,

Korporal Bernard Thomas Malik,

Standesbeamter Escarbot Franz Födinger,

Marion, Wahrsagerin Rita Peterl,

General Berthier Steven Scheschareg,

Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden