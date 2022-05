Nach den großen Erfolgen der Lustigen Witwe und der Fledermaus setzt Intendant und Autor Peter Hofbauer für diese Saison erneut auf eine Komödie aus der Operettenwelt: Wiener Blut, mit den bekannten Walzer-Melodien von Johann Strauß, ist eine der beliebtesten Operetten weltweit.

Wie auch in den Vorjahren wird es eine neue Komödienhandlung geben, die schönsten Melodien aus der Operette werden jedoch keinesfalls fehlen, sondern wurden für das Schloss Weitra Festival liebevoll neu arrangiert.

Der berühmte Charme des Wiener Blutes

Graf von Zednau ist ein Mann zwischen drei Frauen: Seine standesgemäß angetraute Wochenendgattin, seine weniger standesgemäße Wochentagsgeliebte und seine sowohl liebevoll wie reizbegabt umsorgende Haushälterin. „Wie macht er das, der Schlawiner?“, fragt sich Zednaus Chef, der große deutsche Automobilboss Yppsheim zu Gindelsbach, für den Zednau in Wien die Stellung am neuen KFZ-Markt hält. Schließlich kann Gindelsbach an Ort und Stelle das Geheimnis ergründen: Es liegt am „Wiener Blut“. Und das ist durchaus kein Privileg der Männer. In Liebesdingen und Gspusisachen sind ihnen die Wienerinnen zumindest ebenbürtig. Das „Wiener Blut“ ist zwar leicht, aber nicht leicht zu ergründen. Und ansteckend mit seinem Charme und Esprit! So kann auch der anfangs etwas spröde deutsche Gast nicht anders, als munter und hoffnungsfroh auf das Wiener Liebeskarussell aufzuspringen…

Erstklassige Besetzung: Bekannte und neue Gesichter sowie eine Überraschung

Für kommenden Sommer hat Peter Hofbauer ein Team aus in Weitra bereits bestens bekannten Darstellerinnen und Darstellern, wie Caroline Vasicek, Ronny Kuste, Georg Leskovich. Ebenfalls sein Debut beim Festival gibt der bekannte und beliebte Kabarettist Joesi Prokopetz – beste Unterhaltung ist also vorprogrammiert!

Regie führt Peter Kratochvil, der bereits bei zwei Produktionen im Schloss Weitra auf der Bühne stand. Mit Florian Schäfer (musikalische Leitung), Ilona Glöckel (Bühne und Kostüme) und Elisabeth Blutsch (Choreografie) setzt Peter Hofbauer erneut auf ein bestens eingespieltes Leading Team.