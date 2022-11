ELISABETH - Konzertante Aufführung

Aufgrund des enormen Publikumserfolgs und insgesamt über 30.000 verkauften Tickets wird die internationale VBW-Erfolgsproduktion ELISABETH aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze & Sylvester Levay auch im nächsten Jahr als ganz großes Konzerterlebnis der Extra-Klasse im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn gezeigt.

Der Welthit als großes Konzert-Highlight am Original-Schauplatz - die internationale VBW-Erfolgsproduktion ELISABETH aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze & Sylvester Levay als ganz großes Konzerterlebnis der Extra-Klasse im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn! Die berühmte historische Kulisse bietet für die konzertante Version des Musicals, das die dramatische und berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden von Kaiserin Elisabeth von Österreich erzählt, ein würdiges und einmaliges Ambiente.

Mit hochkarätigen Solisten und Ensemble, begleitet vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung wird die konzertante Fassung des erfolgreichsten deutschsprachigen Musicals aller Zeiten 2023 wieder am Original-Schauplatz ergreifend in Szene gesetzt.