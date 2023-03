FALCO MEETS QUEEN - The Tribute Show

Im kommenden Sommer wird der Schlossgraben gerockt. Für alle Fans der Musik der 80-iger Jahre gibt es ein Wiedersehen mit zwei Rocklegenden dieses Jahrzehnts: Freddie Mercury und Falco. Songs wie „We are the champions“, „We will rock your“, „Jeannie“ und „Rock me Amadeus“ an einem Abend. Zwei Ausnahmekünstler verkörpern die Stars in einer einzigartigen Show.

Karl-Michael Ebner

Der gebürtige Oberösterreicher ist seit 1995 künstlerischer Leiter des Musikfestival Steyr, seit vielen Jahren Ensemblemitglied der Volksoper Wien und gern gesehene Gast auf den internationalen Opern-Bühnen. Für ein umfassendes künstlerisches Wirken wurder er 2022 mit den Berufstitel Professor ausgezeichnet. Georg Lindorfer

Der gebürtige Oberösterreicher studierte Bühnenbild am Mozarteum Salzburg. Seit 1989 ist er als freischaffender Künstler tätig und entwarf Bühnenbilder und Kostüme für diverse Produktionen u.a. am Staatstheater Aachen, Nationaltheater, Weimar, Staatstheater Saarbrücken, Landestheater Linz, Landestheater Graz uvm. Seit vielen Jahren ist er für das Bühnenbild bei den Open-Air Produktionen im Schlossgraben verantwortlich. Besetzung: Axel Herrig, Sascha Lien Die Band: Peter Hahner, Armin Donderer, Markus Leicht, Sebastian Ostrwoski, Hannes Dullinger, Roland Depner, Yasi Hofer Beginn: 20.30 Uhr, Saaleinlass: ab 19.30 Uhr *bei wetterbedingter Verlegung: Stadttheater Steyr, Volksstraße – Info am Spieltag ab 18:00 Uhr