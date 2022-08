Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME erstmals in Wien - Nach MARY POPPINS holen die Vereinigten Bühnen Wien eine weitere Disney Erfolgsproduktion ins Ronacher: Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME feiert im Oktober 2022 Österreich-Premiere.

Nach dem berühmten Roman von Victor Hugo und basierend auf dem gleichnamigen Disney Film mit großartiger, Oscar-nominierter Filmmusik schuf der legendäre Musicalkomponist und 8-fache Oscar-,11-fache Grammy- und Emmy Award – und Tony-Award-Preisträger Alan Menken (u.a. „Sister Act“ , „Die Schöne und das Biest“, „Pocahontas“) gemeinsam mit dem Liedtexter und dreifachen Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Award Preisträger Stephen Schwartz (u.a. „Wicked“, „Verwünscht“ und „Schikaneder“ in Wien) eine faszinierende Musicaladaption des hochemotionalen Stoffes um den Glöckner „Quasimodo“ und die berühmte Kathedrale von Notre Dame.

Berührender Musicalabend mit unvergesslichen Disney-Songs

Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME verspricht ein außergewöhnliches und höchst berührendes Musicalerlebnis für Jung und Alt mit all den unvergesslichen Songs des weltbekannten Films. Die beeindruckende Musicaladaption besticht nicht nur durch die Oscar-nominierte, opulente Musik mit großen Kirchen-Chören und Live-Orchester, sondern auch durch die aufwändige und kraftvolle Inszenierung von Scott Schwartz. Erleben Sie das erfolgreiche Stück nach vielen internationalen Produktionen, u.a. in den USA, Berlin und Tokyo, nun endlich erstmals auch in Wien im Ronacher.

Ein Musical-Highlight für die ganze Familie

Das Musical erzählt die Story des von Geburt an entstellten Quasimodo, der abgeschirmt von der restlichen Welt im Glockenturm der Pariser Kathedrale Notre Dame aufwächst. Als er sich auf das jährliche Fest der Narren schleicht, gerät er in Schwierigkeiten. Nur die hübsche Esmeralda steht für ihn ein. Als sie ins Visier des bösen Erzdiakon Frollo gerät, rettet sie Quasimodo und versteckt sie bei sich im Kirchturm. Freuen Sie sich auf die ergreifende Geschichte über Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft und einen hochemotionalen Musicalabend für die ganze Familie.

(in deutscher Sprache mit englischen Übertiteln | Altersempfehlung: ab 8 Jahren)