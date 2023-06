Kinderfest

Das Carnuntum verwandelt sich in die Stadt der Kinder. Junge Römerfreunde können im rekonstruierten Stadtviertel mit zahlreichen Aktivitäten spielerisch in die römische Vergangenheit eintauchen. Die historische Abenteuerreise beginnt bereits bei der Ankunft, wenn die jungen Besucher sich mittels römischer Gewänder flugs in Bürger des antiken Carnuntum verwandeln.