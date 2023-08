Fest der Spätantike 2023

Das Fest der Spätantike ist eine Veranstaltung der Sonderklasse, in dieser Form ist sie weltweit einzigartig. Mitwirkende aus ganz Europa drehen dabei die Zeit um 1700 Jahre zurück und öffnen ein Fenster in jene Epoche, die mit den rekonstruierten Häusern im Römischen Stadtviertel gezeigt wird. Spazieren Sie durch das spätantike Carnuntum und werden Sie Zaungast des Alltagslebens in einer Zeit, als sich das Römische Reich bereits langsam seinem Ende näherte.

Fixe Programmpunkte, wie farbenprächtige Paraden oder Gefechtsübungen der Soldaten, wechseln mit Überraschungsszenen ab, bei denen das detailgetreue Nachspielen von Situationen aus dem Alltag im Mittelpunkt steht.

Das Fest der Spätantike bietet die einzigartige Möglichkeit, die Römer in einer Art kennen zu lernen, die mit den gängigen Klischeevorstellungen nur mehr wenig gemein hat. Die Zeit von Muskelpanzern und Toga gehört großteils der Vergangenheit an. Sie liegt auch mehr als 200 Jahre und etliche Generationen in der Vergangenheit, der spätantike Mensch hat dazu so viel Bezug wie wir zu den napoleonischen Kriegen. Stattdessen trägt man Hosen, und die Soldaten erinnern bereits eher an mittelalterliche Ritter als an die vertrauten Legionäre der frühen Kaiserzeit.

Fixe Programmpunkte

Einige Highlights werden für Sie vorab bekannt gegeben. Sie sind bei Weitem nicht alles, was Sie an einem Tag erleben können. Es sind aber Anhaltspunkte für den Start Ihrer Reise in die Spätantike. Aktivstationen und Spielmöglichkeiten für Kinder runden das Festprogramm ab.

10:00 Exerzieren für Kinder (3)

11:00 Festzug anlässlich des überraschenden Besuchs des Julianus Apostata (7)

11:15 Audienz des Kaisers, Almosenverteilung (3)

12:00 Märchenerzähler (4)

12:30 Römische Heilkunst (5)

13:00 Mittagstisch des Iulianus und der Würdenträger (7)

14:15 Audienz (7)

14:30 Exerzieren für Kinder (3)

15:00 Treffen der Matronen (1)

15:30 Modenschau und Hochzeit (1)

16:30 Training (3)/ Märchenerzähler (4)

17:00 Beförderung und Auszeichnung (3)

Ganztags Kinderspiele (8)