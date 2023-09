Der Jägerbursche Max steht unter Druck: Seit Wochen trifft er beim Schießen nicht mehr. Zu allem Überfluss soll er einen Probeschuss ablegen, von dessen Gelingen es abhängt, ob er seine geliebte Agathe heiraten darf und die Försterei von ihrem Vater erben wird. Da bietet Maxens Kollege Caspar seine Hilfe an: Man müsse sich nur mit dem Wilden Jäger Samiel verbünden, um mit seiner Hilfe sieben Freikugeln zu gießen, von denen sechs ihr Ziel niemals verfehlen werden. Die siebente Kugel aber kann Samiel hinlenken, wohin es ihn beliebt. Als es zum Probeschuss kommt, hat Max ausgerechnet die Teufelskugel geladen. Er legt an, zielt, drückt ab und ...

Carl Maria von Weber

Romantische Oper in drei Akten

Text von Johann Friedrich Kind nach der Novelle Der Freischütz – Eine Volkssage von Johann August Apel aus dem von Apel und Friedrich Laun herausgegebenen Gespensterbuch

In deutscher Sprache mit Übertiteln

Carl Maria von Webers Oper Der Freischütz zählt zu den beliebtesten Opern des Repertoires. Doch Webers vielschichtiges Werk mit seiner prägnanten und charakteristischen Musik überrascht einen immer wieder mit neuen Einblicken in das psychologisch so interessante Geflecht seiner Protagonist:innen, die hineingeworfen sind in eine Nachkriegswelt voller Unsicherheiten, Aberglauben und Ängsten.

Besetzung

Musikalische Leitung - Markus Poschner

Inszenierung - Hermann Schneider

Bühne, Kostüme und Videodesign - Falko Herold

Dramaturgie - Christoph Blitt

Chorleitung - Elena Pierini

Leitung Extrachor - Martin Zeller

Nachdirigat - Ingmar Beck

Ottokar, böhmischer Fürst - Adam Kim

Cuno, fürstlicher Erbförster - Markus Raab

Agathe, seine Tochter - Erica Eloff

Ännchen, eine junge Verwandte - Fenja Lukas

Caspar, erster Jägerbursche - Michael Wagner

Max, zweiter Jägerbursche - Timothy Richards

Ein Eremit - Dominik Nekel

Kilian, ein reicher Bauer - N. N.

Brautjungfern - Karina Jay Bailey, Nelya Kravchenko, Alina Martemianova, Antoaneta Mineva, Kateryna Lyashenko, Vaida Raginskytė, Willemijn Spierenburg

Samiel, der "schwarze Jäger" - Sven Mattke

Chor des Landestheaters Linz

Extrachor des Landestheaters Linz

Bruckner Orchester Linz