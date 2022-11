Catch me if you can

Der 1948 geborene Frank W. Abagnale war ein genialer Hochstapler. Mit Anfang 20 gab er sich als Pilot aus, ohne jemals eine Flugstunde gehabt zu haben. Seine Pan-Am-Uniform machte offenbar so viel Eindruck, dass er als Co-Pilot durch die halbe Welt fliegen und mit gefälschten Kreditkarten seinen aufwendigen Lebenswandel bestreiten konnte.

Als er aufzufliegen drohte, wechselte er die Profession: Mit in TV-Serien erlerntem Fachvokabular reüssierte er nun als Arzt und Anwalt und trieb die FBI-Agenten, die ihm auf den Fersen waren, fast zum Wahnsinn. Erst nach Jahren konnte er gefasst werden. Nach sieben Jahren Haft stellte Abagnale seine Expertise dem FBI zur Verfügung. Bis heute arbeitet er als Sicherheitsberater von Kreditinstituten.

Leonardo DiCaprio spielte 2002 in Steven Spielbergs Verfilmung den begnadeten Trickbetrüger, das Musical kam 2011 an den Broadway. Buchautor Terrence McNally ist in Linz auch durch Ragtime und The Full Monty bekannt, Komponist Marc Shaiman und Gesangstexter Scott Wittman schrieben die Scores von Hairspray und Charlie and the Chocolate Factory – Tempo, Spaß und ein mitreißender Bigband-Sound des Bruckner Orchesters sind garantiert.

Musical nach dem Dreamworks Motion Picture

Buch von Terrence McNally | Musik von Marc Shaiman

Gesangstexte von Scott Wittman und Marc Shaiman

Arrangements von Marc Shaiman

Orchestrierung von Marc Shaiman und Larry Blank

In Zusammenarbeit mit outside eye GmbH Wien

Europäische Erstaufführung im Theater in der Josefstadt, Wien

Deutsch von Werner Sobotka

In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln