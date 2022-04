Ein Sonntag bei Mozart – der Kids Day

Kommen Sie mit Ihren Kindern zum Kids Day ins Mozarthaus Vienna – kostenloser Eintritt und ein tolles Programm für Groß & Klein erwarten alle BesucherInnen!

Nicht bloß in Salzburg, auch in Wien hat Mozart gewirkt – mehr noch: er hatte seine produktivsten Jahre in dieser Stadt. Im Mozarthaus Vienna können Besucher:innen die einzige noch erhaltene Wiener Wohnung des Musikgenies erkunden, in welcher er mehr Musik komponierte als an irgendeinem anderen Ort.

Überblick Programm

10.00-18.00

kostenloser Eintritt ins Museum

11.00 UND 17.00

Lesung und Kinderworkshop mit Melanie Laibl (papperlapp)

12.00-15.00

Entdecken Sie und ihre Kinder das Mozarthaus Vienna! Interaktive Stationen warten auf die BesucherInnen!

Um sich den Inhalten, welche im Museum präsentiert werden, anzunähern, bietet das Mozarthaus Vienna ein vielfältiges Vermittlungsprogramm für Groß & Klein.

Am 24.04. gibt es quer durch das Museum viele Stationen zu entdecken – und jede Station lässt BesucherInnen weiter in Mozarts Welt eintauchen!

Vielleicht bekommen Sie und Ihre Kinder ja auch den ganzen Stationen-Sammelpass voll?

Für die Lesungen bitten Anmeldung unter:

ticket@mozarthausvienna.at oder unter +43-1-5121791