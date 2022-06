Das ist die Berliner Luft ist nur einer der unverwüstlichen Welthits dieser Revue-Operette mit Kultstatus. Auch Schlager wie Oh Theophil, Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe oder Schlösser, die im Monde liegen sind wohlbekannt. FRAU LUNA gehört zu den witzigsten und charmantesten Werken des Genres Operette und beinhaltet alle Zutaten einer großen Revue: Berühmte Schlager, große Tanzszenen, Humor und Leidenschaft.

Fritz Steppke träumt davon, als erster Mensch „uff’n Mond“ zu landen und bastelt mit seinen Kameraden Lämmermeier und Pannecke an einem Stratosphären-Expressballon, der eines Nachts mit allerlei Passagieren an Bord tatsächlich in den Berliner Himmel fliegt. Doch der Mann im Mond entpuppt sich als Frau Luna, die Gefallen an Fritz Steppke findet, sehr zum Leidwesen von Prinz Sternschnuppe, der bislang vergebens um die Mondgöttin warb. Die Erdlinge sorgen so für reichlich Verwirrung und Turbulenzen bei den Mondbewohnern.

Für die Produktion des Lehár Festivals wurde FRAU LUNA neu arrangiert. Freuen Sie sich auf eine spritzige Jazz-Fassung, ein Feuerwerk der Bühnenkunst und viele Publikumslieblinge. Fliegen Sie mit dem Lehár Festival Bad Ischl und FRAU LUNA direkt zum Mond!

Besetzung

Musikalische Leitung: Christoph Huber

Inszenierung & Choreografie: Ramesh Nair

Bühne: Toto

Kostüme: Sven Bindseil

Lichtdesign: Sabine Wiesenbauer

In den Rollen:

Frau Luna, Herrin des Mondes: Patricia Nessy

Prinz Sternschnuppe: Ramesh Nair

Stella, Lunas Zofe: Anna Overbeck

Fritz Steppke, ein Mechaniker: Kaj-Louis Lucke

Marie Pusebach, genannt Mieze & Mondgroom: Lena Poppe

Theophil, Haushofmeister auf dem Mond: Markus Mitterhuber

Frau Pusebach, eine Witwe: Susanna Hirschler

Lämmermeier, Schneider: Nicolas Huart

Pannecke, Steuerbeamter a. D.: Niklas-Sven Kerck