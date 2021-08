Das Lehár Festival Bad Ischl feiert 2021 sein 60jähriges Jubiläum. In der Uraufführung Dein war mein ganzes Herz verschmelzen die spannende Lebensgeschichte des Komponisten und seine unsterbliche Musik zu einem neuen, bewegenden Stück.

Der Operetten-Komponist Franz Lehár zeichnet sich nicht nur durch ein umfangreiches, sondern vor allem durch ein sehr vielfältiges musikalisches Gesamtwerk aus. Dein war mein ganzes Herz wird ein Jahr nach Lehárs 150. Geburtstag diese Vielfalt auf die Bühne bringen – die großen Hits und weniger bekannte Raritäten.

Tauchen Sie ein in das Leben und das Schicksal des weltbekannten Künstlers Franz Lehár und in eine aufwühlende, kreative, aber auch tragische Zeit, in der Musik- und Operettengeschichte geschrieben wurde.

Es singen bekannte Darsteller des Genres Operette, musikalisch begleitet wird der Abend vom Franz-Lehár-Orchester.

Besetzung

Musikalische Leitung: Laszlo Gyüker

Inszenierung: Thomas Enzinger