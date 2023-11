Wer hätte nicht schon einmal geträumt, Mitglied einer Räuberbande von lauter Kindern zu sein? Die Brüder Prosper und Bo sind nach dem Tod ihrer Mutter nach Venedig geflohen, um nicht unter der Fuchtel ihrer erziehungsberechtigten Tante Esther Hartlieb (!) leben zu müssen. Hier, in einer der geheimnisvollsten Städte Europas, sind sie zu der Bande des genialen „Herrn der Diebe“ Scipio gestoßen, die ihr Hauptquartier in einem verlassenen Kino hat.

Und wer hätte nicht schon einmal geträumt, in einer Sekunde wahlweise erwachsen und anschließend mit der gleichen Leichtigkeit wieder Kind sein zu können, ganz nach Belieben? Der Auftrag, den die Diebesbande von einem rätselhaften Conte erteilt bekommt, besteht in der Beschaffung eines hölzernen Flügels, der zu einem Karussell gehört, das genau diese Zauberkraft besitzen soll. Man dreht eine Runde und ist erwachsen, kann also tun, was man will – eine weitere Runde und man ist wieder Kind und für nichts mehr verantwortlich.

HERR DER DIEBE erzählt voller Action und in immer neuen überraschenden Wendungen vom Zusammenhalt der Kinder in einer Welt, die nicht für sie gemacht zu sein scheint. Sie treffen aber auch auf erstaunliche Beispiele von Erwachsenen, denen es geradezu Spaß zu machen scheint, die Kinder in ihren Vorhaben zu unterstützen und gemeinsam neue Lebensräume zu erobern.

Cornelia Funke in einer Fassung von Rüdiger Pape

Regie - Rüdiger Pape

Bühnenbild - Flavia Schwedler

Kostüme - Katrin Busching

Musik - Sebastian Herzfeld

Dramaturgie - Sebastian Huber

Tante Esther Hartlieb/Ida Spavento - Katharina Pichler

Victor Getz/Barbarossa/Conte/Dottore - Arthur Klemt

Prosper (großer Bruder) - Fabian Cabak

Scipio Massimo/Herr der Diebe - Julian von Hansemann

Riccio - Julia Pitsch

Bo (kleiner Bruder) - Samira Kossebau

Wespe - Safira Robens

Mit freundlicher Unterstützung von WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG