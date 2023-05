Timna Brauer singt und liest Arik Brauer

Zeitgeschichte und Kulturgeschichte, Erzählungen eines Wanderers zwischen Welten. Skurrile Begebenheiten wechseln mit gesellschaftlichen Reflexionen ab, Phantasie und Realität verschmelzen zu einem plastischen Portrait.

Musikalische Lesung

In Memoriam Arik Brauer singt Timna Brauer seine bekanntesten Lieder aus den Siebzigern und liest aus seinen Memoiren "Die Farben meines Lebens" (Verlag: Amalthea).

Timna Brauers einfühlsame Stimme und ihre legendären Performances sind international bekannt. Die in Wien geborene Tochter der jemenitischen Israelin Neomie Brauer und des berühmten Malers Arik Brauer vertrat Österreich als offizielle Teilnehmerin beim Eurovision Songcontest und ist als Chanson-Sängerin und Schauspielerin auf den großen Bühnen der Welt zuhause. Ob als Andrew Lloyd Webers Evita oder als Jenny in Kurt Weills "Dreigroschenoper": Timna Brauer zieht das Publikum in ihren Bann.

In Musik und Worten formt sich so ein bewegendes Bild vom Leben, dem Schaffen und den Überzeugungen des multitalentierten Künstlers.