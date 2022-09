Reden, die Geschichte machen oder die Öffentlichkeit bewegen, sind fast immer großes Theater. Ihre Argumentation ist dramatisch und deshalb potenziell überzeugend. Um diese performative Wirkung zu erforschen, die manchmal den Ausschlag gibt, ist niemand besser geeignet als Schauspieler:innen.

Durch Einfühlung machen sie deutlich, was die Redner:innen aus ihrem Material machen. Dazu kommt, dass die Berichterstattung auch die bedeutendsten und folgenreichsten Reden nur in einigen Kernsätzen an uns überliefert. Das Publikum, das nicht eigens mühevoll nachforscht, erfährt nie den Wortlaut oder auch nur die logische Stringenz dieser Reden. So gesehen schließt das Format REDEN! eine bizarre Informationslücke. Politisches Theater als Aufforderung zum Weiterdenken.

Fr 16.9. (19:30): „REDEN! über Krieg“

* Wolodymyr SelenskyJ: „Ansprache bei der Sitzung des

Europäischen Rates“ (2022)

* Joschka Fischer: „Rede zum Nato-Einsatz im Kosovo“ (1999)

* Gast: Eric Frey (Publizist und Politologe)

Fr 23.9. (19:30): „REDEN! über Verantwortung“

* Jesus von Nazareth: „Bergpredigt“

* Al Gore: „Friedens-Nobelpreisrede“ (2007)

* Gast: Renata Schmidtkunz (Journalistin und Theologin)

Fr 30.9. (19:30): „REDEN! über Korruption“

* Cicero: „Erste Rede gegen Catilina“ (63 v. Chr.)

* Anthea Lawson: „Wie London die Korruption befeuert“ (2014)

* Gäste: Walter Geyer (Antikorruptionsstaatsanwalt a.D.) und Martin Kreutner (Antikorruptionsexperte)

Fr 7.10. (19:30): „REDEN! über Europa“

* Winston Churchill: „Europa-Rede“ (1946)

* Emmanuel Macron: „Sorbonne-Rede“ (2017)

* Gast: Erwin Pröll (Landeshauptmann a.D.)

Fr 14.10. (19:30): „REDEN! über Frieden“

* Bertha von Suttner: „Die Entwicklung der Friedensbewegung“ (1906)

* Beatrice Fihn: „Friedens-Nobelpreisrede“ (2017)

* Gast: Helmut Brandstätter (Journalist und Nationalratsabgeordneter)