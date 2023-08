ORLANDO TRIP ist gleichzeitig Sprachperformance, Konzert und Bilderrausch. Fox On Ice erzeugen die Suggestion eines mühelosen Übergangs zwischen Bühne und Film, Mensch und Landschaft, Mann und Frau. Es ist die Suggestion eines Aufbruchs, einer Entdeckungsreise in ein unbekanntes Land. In dieser Folge von Verwandlungen, verflüssigt sich ein poetisches Ich, das die Doppelgeschlechtlichkeit der Seele feiert und vor allem eines verspricht: Freiheit.

Ein filmisches Musiktheater über die mythische Figur Orlando von Fox on Ice

Englisch mit deutschen Übertiteln

ÖSTERREICHISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

ORLANDO TRIP ist ein filmisches Musiktheater über die mythische Figur Orlando. Und ein Tribut an die großen europäischen Geister Lodovico Ariosto und Virginia Woolf.

«You know, stranger things sometimes happen to us

In the center of silence. In the middle of peace.»

Orlando, Ritter und Reisender, überquert mehrfach die Meere und kehrt schließlich als Frau zurück. Seine/Ihre Geschichte wird in 12 Songs, Intermezzi und Videos erzählt. ORLANDO TRIP bietet einen sinnlichen Zugang zu einem europäischen Mythos über Metamorphose, Fluidität und das Überwinden starrer Grenzen. Eine (Mittel-)Meergeschichte – Triumph des Unbewussten und der Fluidität – die bei internationalen Auftritten Cineast:innen, Musikliebhaber:innen und Literaturinteressierte gleichermaßen begeisterte.

MIT:

Fox On Ice (Anna Luca Poloni, Christian Maïr)

Text & Performance: Anna Luca Poloni

Komposition & Visuals: Christian Maïr

Eine Produktion der wortwiege, gefördert durch das Land Niederösterreich, die Stadt Wiener Neustadt und das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Einführungen: 6.9. und 23.9. jeweils um 19:00 Uhr

DAUER: ca. 75 Minuten, keine Pause