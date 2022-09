Christoph Zimper - The Millennials Mass

The Millennials Mass ist ein genreübergreifendes Werk in Form einer lateinischen Messe aus der Feder des Klarinettisten Christoph Zimper. Was wäre, wenn wir Glaube nicht so behandeln würden als müsse man ihn lernen? Wenn wir aufhören würden zu denken das Geglaubte verteidigen zu müssen und auf den Glauben selbst vertrauen – in all seiner Diversität?