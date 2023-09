CAVALIERE HUSCHER oder von Ybs verhängnisvolle Meerfahrt

„Von der Sehnsucht nach den Schönheiten dieser Welt ergriffen“ zieht es den Privatgelehrten Achaz von Yb ans Meer. Eine traumhafte Zugfahrt voller rätselhafter Begegnungen weckt in ihm zum ersten Mal die Liebe und führt ihn nach Genua, wo ihm das entscheidende Ereignis seines Lebens zustößt: Er begegnet dem Meer an einem Ort, an dem es niemand vermuten würde. Ein Erzähler/Sänger, der sich in einzelne Figuren versetzt, eine Sängerin und ein Multiinstrumentalist wollen diesem Werk zu einer neuen Kenntlichkeit verhelfen.

Ein musikalisches Imaginarium nach einer Erzählung von Fritz von Herzmanovsky-Orlando Eine Wiederbegegnung mit einem der originellsten Köpfe der österreichischen Literatur. Eine zauberhafte Darstellung der verzehrenden, mitunter verheerenden Sehnsucht nach dem Meer. «Ja, es ist das Meer, das richtige Meer, nicht der ordinäre Kitsch, den man den dummen Reisenden als Meer aufschwatzt!» MIT:

Erzähler/Sänger: Nikolaus Kinsky

Gesang: Manami Okazaki

Live-Musik: Diego Marcelo Collatti Inszenierung: Karl Baratta

Ausstattung: Clarisse Maylunas Eine Produktion der Wiener Klangwerkstatt und 4artists Einführungen: 16.9. um 19:00 und 27.9. um 15:00 Uhr DAUER: ca. 80 Minuten, keine Pause