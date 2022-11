Banana Temptation - Die Versuchung von nebenan

KOMÖDIE VON MANFRED BUZZI UND GÜNTER SPÖRLE! Die Komödie zum Jahreswechsel erzählt vom Leben des Autors Richard Buchholz, der seinen Beruf aus Leidenschaft ausübt. Bei seinen Themen schöpft er allerdings aus realen Ereignissen und seine Figuren stammen aus dem täglichen Leben.

Da sich seine literarischen Werke im Genre der Liebes- und Groschenromane bewegen, macht er sich mit seiner Tätigkeit bei den Protagonisten alles andere als beliebt. Er steht kurz vor der Scheidung, hat Freunde und Familie vertrieben und so kommen ihm auch seine Vorlagen abhanden. Das bringt ihn in eine Notlage, denn er muss in Kürze sein neuestes Werk abgeben und weiß nicht, was er schreiben könnte. Da tritt für ihn unerwartet eine neue Muse in sein Leben. Nora, die attraktive Nachbarin, flüchtet vor ihrem eifersüchtigen Exfreund in Richards Wohnung, wo sich ein Chaos anbahnt, als dessen Frau auftaucht. Ein Furioso an rasanten, komischen Verwicklungen nimmt seinen Lauf.

Die Vorstellung bietet sich als idealer, wetterunabhängiger Jahresausklang an!

WIENER NEUSTÄDTER COMEDIENBANDE

Regie: DAGMAR LEITNER