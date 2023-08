Franz Halper stellt das universell einsetzbare Instrument Mundharmonika vor. Der Klagenfurter spielt und sammelt seit Jahrzehnten Mundharmonikas und beschäftigt sich mit der Entwicklung dieses früher so verbreiteten Instrumentes. Eine kleine aber feine Auswahl an Instrumenten und dazu gehörigen Utensilien ist ab August im Lavanttalerhaus des Freilichtmuseums ausgestellt.

An zwei Terminen stellt Franz Halper dieses universell einsetzbare Instrument exklusiv für alle an Musik interessierten Besucher:innen vor und nimmt dabei auch Bezug auf die Bedeutung von Musik in früherer Zeit.

Uhrzeit: 10:00–13:00

Zielgruppe: alle Interessierten!

Kosten: Eintrittspreis | Kinder bis 6 J. Eintritt frei!

Anmeldung erbeten!

T: +43 (0)4223/2812 (Kassa) | außerhalb d. Öffnungszeiten: +43 (0)50 536-30599 | +43 (0)50 536-30547 (Anfragen Vermittlungsprogramm)

E: freilichtmuseum@kaernten.museum

Info: Mit Ihrer Teilnahme erteilen Sie die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung / des Programmes entstehen (z. B. Dokumentation im Jahrbuch Rudolfinum, auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen des Landesmuseums Kärnten).

