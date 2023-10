Im Zentrum von Georg Friedrich Händels Oratorium Theodora steht eine Frau, deren Entschlossenheit aus heutiger Sicht verwundert und verstört. Für Theodora, die zum christlichen Glauben übergetretene Prinzessin, bedeutet die Welt des Diesseits nichts gegen das Versprechen ewigen Seelenheils. Sie verweigert die vom römischen Kaiser befohlene Anbetung Jupiters und geht für ihre Glaubensfreiheit in den Tod.

Indem Georg Friedrich Händel und sein Librettist Thomas Morell in dem 1750 in London uraufgeführten Werk die äußere Dramatik der überlieferten Märtyrerlegende nach innen kehrten, entstand ein kontemplatives Werk über religiöse Toleranz, christliche Tugenden und humanistische Werte, die den einstigen Meister der effektvollen Opera seria zu einer beispiellosen musikalischen Innerlichkeit inspirierten. Für Regisseur Stefan Herheim ist Theodora dadurch ein Fanal der Musiktheatergeschichte, das im spirituellen Vakuum der Konsumfreude und seelischen Orientierungslosigkeit unserer Zeit eine neue Relevanz bekommt. Der weltweit gefeierte Countertenor und Händel-Interpret Bejun Mehta gibt sein Dirigenten-Debüt am MusikTheater an der Wien mit dem La Folia Barockorchester.

Georg Friedrich Händel

Oratorium in drei Teilen

Libretto von Thomas Morell

In englischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn

Einführungsmatinee am Sonntag, 8.10., um 11 Uhr

Besetzung

Musikalische Leitung

Bejun Mehta

Inszenierung

Stefan Herheim

Bühne

Silke Bauer

Kostüm

Gesine Völlm

Dramaturgie

Kai Weßler

Theodora

Jacquelyn Wagner

Didymus

Christopher Lowrey

Septimius

David Portillo

Valens

Evan Hughes

Irene

Julie Boulianne

La Folia Barockorchester

Anrold Schoenberg Chor

(Leitung: Erwin Ortner)