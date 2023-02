Zelinzki Theater Revue - Zug. Eine Reise mit Erich Kästner

Mit ihrem neuen Programm, einer modernen Theater-Revue mit vertonten Kästner-Gedichten, beweisen die Musiker, dass Kästners Gedichte heute immer noch hoch aktuell sind, Unterhaltung, Trost und Orientierung bieten und sich zur Vertonung bestens eignen.

Was kann Kunst und was können Künstler tun in Zeiten der permanenten Erregung und der allgemeinen Hysterie?

Die Salzburger Musiktheatergruppe Zelinzki hat Ihre Antworten auf diese und ähnliche Fragen bei Erich Kästner gefunden, der auf die Zeiten der Weimarer Republik mit alltagstauglicher Poesie, klarer Haltung und neuer, heiterer Sachlichkeit geantwortet hat.

„Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke“, eine Gedichtsammlung, 1936 erschienen, ist der Ausgangspunkt der neuen Zelinzki-Produktion. Erich Kästner (gespielt von Charly Rabanser, der auch Regie führt) erzählt in 13 Stationen von seinem Leben. Das musikalische Rückgrat bilden die von Friedrich Pürstinger, Stefan Schubert, Markus Peitli und Camillo Mainque Jenny vertonten Kästner-Gedichte.

Zelinzki:

•Regie: Charly Rabanser (Mitdenker: Rupert Henning)

•Musik: Friedrich Pürstinger, Stefan Schubert, Markus Peitli, Camillo Mainque Jenny

•Stimme: Barbara Weisl

•Script: Charly Rabanser

•Bühne: Lois Ellmauer

•Dauer: ca.100 Minuten

Hunger auf Kunst

Im Rahmen der Aktion „Hunger auf Kunst” freier Eintritt mit Kulturpass (nach Verfügbarkeit)