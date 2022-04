Sven Ratzke - „Where are we now“

Ein Abend gespickt mit Rock`n´Roll, Humor und der einzigartigen Poesie der Legende David Bowie. Presse und Publikum sind sich einig: es gibt kaum einen anderen Künstler, der David Bowie so nahe kommt, wie Ratzke.

Höchstpersönlich erteilte Bowie 2014 ihm die Zustimmung, sich mit seinem Oeuvre zu befassen. Die Tour mit dem Programm STARMAN wurde ein internationaler Erfolg.

Nun wagt sich Ratzke erneut an Bowie: ganz anders, intim; nur Ratzkes Stimme und ein Virtuose am Flügel (Jeste de Jong). So entfalten sich total neue Erkenntnisse im Universum von Bowie.

Ratzke und Jeste de Jong schaffen es, die Lieder vertraut, aber doch eigen und persönlich erklingen zu lassen. Wie Bowie eben, der sich immer auch wieder neu erfand.

Die Show ist durchwoben von den typisch verrückten und witzigen Ratzke-Geschichten und wird so zu einem einmaligen Erlebnis. Dieser großartige Entertainer nimmt sie mit auf eine wunderbare Reise in das Bowie-Universum.

Sven Ratzke:

Ob im Lincoln Center New York oder im Sydney Operahouse, Standing Ovations und großartige Kritiken werden über ihn geschrieben.

Ratzke stand bereits mit Künstlern wie Nina Hagen oder dem Metropole Orchestra auf der Bühne, Rufus Wainwright schrieb Songs für ihn und er talkte und sang sich in der ARD durch seine eigene Late Night Show.

Ob Brecht oder Bowie, Ratzke schafft den Spagat zwischen großer Unterhaltung und Kunst wie kein anderer.