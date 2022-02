Small kingdom - south africa edition

south africa edition, feat. Monique Hellenberg - Andy Winter, österreichischer Schlagzeuger und Komponist, präsentiert sein neues Projekt “Small Kingdom”, ein Zusammenschluss ausgesuchter Rock, Blues, Jazz und Klassikmusiker.

Small Kingdom ist ein außergewöhnliches Musikerlebnis, mit stark improvisatorisch geprägtem Charakter, eine faszinierende Kombination traditioneller Elemente in einem ganz neuen Zusammenhang.

Fusion Music aus südafrikanischen Rhythmen, Klassik und Jazz.

Line up:

Monique Hellenberg – vocals (South Africa)

Ron Spielman – acoustic guitar & vocals (DE/US)

Jonas Schoen – Saxophone (DE)

Andreas Henze- Kontrabass (DE)

Andy Winter – drums & percussion (AUT/US)

Francesca Reyter – violin (DE)

Sonja Firker – Viola (DE)

Gabor Hartyani – Cello (Hungary)

Pressezitate:

Man erlebt eine faszinierende Kombination traditioneller Elemente in einem ganz neuen Zusammenhang.

Die Musiker wussten mit Harmonien und Klangteppichen zu jonglieren und spielten sich in faszinierender Art die Melodien in improvisatorisch klingenden Passagen zu.

Ohne Übertreibung darf also gesagt werden, dass mit diesem Konzert in der Reihe “Jazz Live” dem Organisator ein grosser Wurf gelungen ist.