Siggi Fassl & Blues-Infusion: Blues Crossover

Ein talentierter Musiker der Blues Szene trifft sich mit einer Band, die mit den Stilelementen des Rock und Jazz arbeitet. Der Abend wird voll von abgefahrenen Grooves und lässigen Beats, die das Publikum begeistern werden.

Siggi Fassl:

Seit knapp 35 Jahren in Sachen Musik unterwegs, gehört Siggi Fassl zu einem der Fixpunkte der heimischen Blues Szene.

Als Mitglied der Wiener top Rock-a-Billy Band „Torpedos“, konnte Siggi erste nationale und internationale Erfahrungen sammeln. Seit 1989 spielt er mit seiner Chicago Blues Band „Hooked on Blues“, mit der er die CD „I Have To Stop“ aufgenommen hat, welche bei den Kritikern internationaler Bluesmagazine großen Anklang fand. Es folgten Aufnahmen und Zusammenarbeit mit zahllosen bekannten Musikern der nationalen und internationalen Szene.

Seit 2002, ist Siggi auch als Gitarrist bei der neu formierten „Mojo Blues Band“ zu hören und tritt verstärkt auch im Duo mit dem Gründer der Band Erik Trauner auf. Auch als Solist konnte sich Siggi in den letzten Jahren einen Namen machen.

The Blues Infusion:

Die sukzessive Entwicklung der Band über die Jahre im „contemporary blues style“ resultiert in einem frischen, abgefahrenen und sehr speziellen Groove, der beweist, dass dieses zeitlose Musikgenre die Jahrtausendwende problemlos überwunden hat.

„The Blues Infusion“ lassen sehr stark Stilelemente des Rock oder auch des Jazz in ihre Musik einfließen und erzeugen so eine spannende, dynamische Facette des Blues.

Blues-Infusion made in Austria!

Line Up:

Siggi Fassl

Blues Infusion:

Peter Dürr (voc)

Peter Peduzzi (guitars)

Werner Müller (keys)

Fritz Salek (bass)

Mick Glantschnig (drums)

Special guest: Simon Plötzeneder (trumpet)

Hunger auf Kunst

Im Rahmen der Aktion „Hunger auf Kunst” freier Eintritt mit Kulturpass (nach Verfügbarkeit)