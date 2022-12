ROBERT PALFRADER - ALLEIN

Der „Kaiser“ — bekannt aus Film, Fernsehen und Literatur — präsentiert sein großartiges Solo-Programm „Allein“ wieder im Gugg. In „Allein“ erzählt er, was ihn vom katholischen Klosterschüler zum Atheisten gemacht hat und warum ihm Religion - auch heute noch - trotzdem wichtig ist.

Er weiß jetzt alles über sein Genmaterial, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Und was das mit seiner Fan-Post zu tun hat. Und dass das vielleicht ein bisserl mehr ist, als er eigentlich wissen wollte.

Er führt Gespräche mit einem Krankenhauskeim, einem polnischen Anthropologen, einem Bettler, einem Partygast, seinem Urgroßvater und Gott.

Über Schopenhauer, genetische Disposition, Integration, intelligentes Design, Bitcoin, Homöopathie, Feng Shui, den freien Willen und warum Jamaica eines der wenigen Länder ist, das noch nie einen Angriffskrieg geführt hat.

Und warum Atheisten auch nicht so super sind. Und einen Vorschlag hat er auch noch. Ganz am Schluss. Damit wir alle nicht mehr so allein sind.

Ein Abend für Gläubige, Agnostiker, Atheisten und alle, die es noch werden wollen.