Hosea Ratschiller - Ein neuer Mensch

So geht es nicht weiter. Das weiß jedes Kind. Die Großen wissen es auch. Und reden sich raus. Am besten geht das mit Witzen. Da kommt der Ratschiller ins Spiel.

Seine Spezialität ist das „Einetheatern“. Das ist österreichisch und heißt, er steigert sich in Sachen hinein. Und heute war wieder einiges los.

Der Sex wurde erfunden und abgeschafft. Der Sozialstaat wurde erfunden und abgeschafft. Ein Brot wurde in einen Igel verwandelt. Und über all das wollen wir abends lachen. Dann können wir besser schlafen. So einfach ist das. Geht doch eh.

- Regie: Petra Dobetsberger

- Österreichischer Kabarettpreis 2020 - Programmpreis für "Ein neuer Mensch"

- Moderator der Sendung „Pratersterne“ ORF 1

- FM4 Ombudsmann

- Österreichischer Kabarettpreis 2016

- Salzburger Stier 2017