Der kleine Glöckner von Notre Dame

Gugg Eigenproduktion – Kindertheater - Ein Musiktheater von Christian Berg und Donato Deliano. „Hallo! Hallo? Könnt ihr uns hören? Wir werden euch jetzt eine Geschichte erzählen. Die Geschichte vom „Kleinen Glöckner von Notre Dame“.

Vor langer, langer Zeit, da lebte im Glockenturm von Notre Dame, in Paris, ein kleiner Glöckner namens Quasimodo. Ein Findelkind das, von Bürgermeister Frollo eingesperrt im Glockenturm der weltberühmten Kathedrale, fernab von den Menschen der Stadt, ein einsames Dasein fristete. Gesehen hatte ihn bis zu dem Tag, an dem unsere Erzählung beginnt, niemand. Doch die Menschen erfanden viele Geschichten über Quasimodo. Er sei ein Monster, ein Geist, ein Kind des Teufels und gefährlicher als die Pest – und das sollte schon was heißen. Quasimodo war der Star von Paris!“

So beginnt unsere Geschichte, erzählt von zwei Kirchenmäusen, die versuchen ihren Freund Quasimodo zu überreden, mit auf das große Gauklerfest von Paris zu kommen. Doch der böse Bürgermeister Frollo setzt alles daran, ihre Pläne zu durchkreuzen…

Wird es Frollo gelingen, Quasimodo für den Rest seines Lebens im Turm von Notre Dame zu verstecken? Oder werden Mut, Freundschaft, Toleranz und Einzigartigkeit am Ende doch über das Böse siegen?

Ein Musiktheater für Kinder ab 4 Jahren

Ensemble:

QUASIMODO: Lorenz Huber

ESMERALDA: Yara Reichinger

KIRCHENMAUS Baptiste: Rosa Wimmer

KIRCHENMAUS Juliette: Nora Starzengruber

HAUPTMANN DER WACHE Phoebus: Sana Auer

SCHWESTER Louise: Julia Schöfegger

WACHE 1: Lou Paulsen

WACHE 2: Eloisa Schneilinger

BÜRGERMEISTER Frollo: Franz Huber

Regie: Franz Huber

Musikalische Leitung: Brigitte Rembt

Produktion: Angelika Weinberger

LICHT: Gerhard Ortner

TON: Robert Lenzbauer

FOTOS: Manfred Reichinger

GRAFIKDESIGN: www.creativ-werk.at, Melanie Mayer