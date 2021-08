Christian Eigner

Die mittlerweile jahrzehntelange Zusammenarbeit mit einer der größten Bands der Welt - der britischen Kultband Depeche Mode - bestätigt seine virtuose Performance am Schlagzeug.

Der Ausnahmedrummer startet nun eine einzigartige Konzertreihe, bei der er solo auf der Bu¨hne performt, um ausgesuchte Werke aus seinem umfangreichen Songkatalog live zu spielen. Und das in einer Direktheit und Nähe, die man so schnell nicht wieder erleben wird. Elemente des alternative und old school Rock treffen auf electronic music sounds, brachiale drum patterns und maschinelle Pra¨zision.

Das Drumkit als vollkommenes Musikinstrument!