Nach einer mehr als langen Pause kommt das FM4 Frequency Festival 2022 zurück nach Sankt Pölten! Voll Zuversicht richten sich die Blicke der Festivalfreund*innen und auch der Bands in Richtung Sommer. Denn bei aller gebotenen Vorsicht und Zurückhaltung: Da sollte was gehn!

Line up:

Mittwoch, 17.08.:

PreQuency Official Preparty for all Early Campers:

Red Bull Stage: Gayle, SSIO, 01099, Yugo, Eli Preiss, Pan Kee Bois

Donnerstag, 18.08.:

RAF Camora, Bonez MC, Jason Derulo, Glass Animals, Cypress Hill, 24KGoldn, Kummer, James Arthur, BHZ, BBNO$, Cannel Tres, Fever 333, LaBrassBanda, Palaye Royale, 100 Gecs, Zack Fox

Red Bull Stage: Folkshilfe, Mimi Webb, Oliver Malcolm, Leony, Lisa Pac

Nightpark: Alle Farben, Blu Detiger DJ Set, Macky Gee, Matoma, Ran-D, Vize, Culture Shock, Delta Heavy, Forbidden Society, Noisia DJ Set

Freitag, 19.08.:

AnnenMayKantereit, Apache 207, Anne-Marie, G-Eazy, KSHMR, Vini Vici, Ferdinand fka. Left Boy, Von Wegen Lisbeth, Antilopen Gang, Elderbrook, JC Stewart, Upsahl, Cavetown

Red Bull Stage: JXDN, Courtney Hadwin, Kossisko, Nova Twins

Nightpark: Alison Wonderland, Da Tweekaz, Mandragora, Nghtmre, Quintino, A.M.C & Turno, Bou, DJ Guv

Samstag, 20.08.:

Bilderbuch, Lewis Capaldi, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Yung Hurn, Kontra K, Rin, Skepta, Pashanim, Ghostemane, LX & Maxwell, Symba, Renforshort, Sueco

Red Bull Stage: The Stickmen Project, Chubby & The Gang, Baby Queen, Austin Millz, Kneecap, Timi

Nightpark: Apashe, Camo&Krooked, Gioli & Assia Live, Grabbitz, Hedex ft. MC Skywalker, Koven, Mefjus ft. Maksim MC, Riton, Rooler, Wilkinson DJ Set ft. MC Ad-Apt